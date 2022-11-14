Петербуржец получил травмы после удара копчиком о бутылку водки

37-летний петербуржец 8 ноября был госпитализирован после удара копчиком о бутылку водки в квартире дома по Суздальскому проспекту. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал с дивана. Об этом стало известно Piter.TV.
Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести с травмой и разрывом прямой кишки. Его поместили в шоковую операционную.
Ранее мы рассказывали о том, что монтажник упал со стремянки и проломил себе череп на Салова.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все