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Петербуржец получил травмы после удара копчиком о бутылку водки
Сегодня, 20:36
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Петербуржец получил травмы после удара копчиком о бутылку водки

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Мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал с дивана.

37-летний петербуржец 8 ноября был госпитализирован после удара копчиком о бутылку водки в квартире дома по Суздальскому проспекту. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал с дивана. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести с травмой и разрывом прямой кишки. Его поместили в шоковую операционную.

Ранее мы рассказывали о том, что монтажник упал со стремянки и проломил себе череп на Салова.

Фото: Piter.TV

Теги: падение с дивана, суздальский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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