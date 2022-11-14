Петербуржец получил травмы после удара копчиком о бутылку водки

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал с дивана.

37-летний петербуржец 8 ноября был госпитализирован после удара копчиком о бутылку водки в квартире дома по Суздальскому проспекту. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал с дивана. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести с травмой и разрывом прямой кишки. Его поместили в шоковую операционную.

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Фото: Piter.TV