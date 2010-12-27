В Петербурге сотрудник музея получил срок за стрельбу по полицейским

Мужчина закрылся за железной дверью и открыл стрельбу из охотничьего ружья.

22 марта городской суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении сотрудника "Музея Новороссии" Павла Ляпенко, который оказал сопротивление при задержании и выстрелил из ружья в сотрудника полиции.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, инцидент произошел 28 января 2017 год на улице Декабристов, 57. Ляпенко исполнял функции ночного охранника, несмотря на то, что числился волонтером. Ранним утром подсудимый отправился в магазин за сигаретами, но по дороге у него завязался конфликт с прохожим. Свидетели случившегося вызвали полицию.

Когда приехали оперативники, Ляпенко решил просто так не сдаваться и закрылся в помещении музея. Полиция долго стучала в железную дверь, но охранник отказался выходить. Зная, что напротив двери стоят правоохранительные органы, мужчина выстрелил из охотничьего ружья. Пуля прошла через металл и попала в живот одному из служащих. От гибели его спас жилет. Потерпевший получил травмы легкой степени тяжести.

Агрессивного охранника признали виновным по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и приговорили к 8-ми годам в исправительной колонии строго режима. Также был удовлетворен гражданский иск в размере 200 тыс. рублей.

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