Экс-заведующая детсада Петербурга получила условный срок за десятилетнее воровство из бюджета

В Петербурге осудили бывшую заведующую детского сада, присваивавшую себе деньги "наемных рабочих".

В Петербургском суде признали вину экс-заведующей детским садом, которая в течение десяти лет шла по стопам Чичикова: женщина получала зарплату за “мертвые души”. За данное преступление мошенница отделалась тремя годами условно.

Заседание по делу бывшей руководительницы детсадом номер 33, который располагается в Московском районе. Людмила Леушкина на протяжении десятилетия вносила в списки на получение зарплаты пять фамилий, которые не работали в заведении.

Следствие установило, что махинациями с деньгами женщина занималась с октября 2004 года по январь 2015-го. В общей сложности подсудимая обогатилась на 4, 7 миллионов рублей. Схема была проста: заведующая получала деньги с банковских карт “персонала”, владельцы которых якобы оформили на нее доверенности.

Суд признал Леушкину виновной в совершении преступления и назначил ей наказание на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года Пресс-служба Объединенных судов Петербурга

Сторона обвинения добилась того, чтобы преступника вернула похищенные деньги в полном объеме.

