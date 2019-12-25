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Петербуржец получил письмо с наркотиками из Польши
Сегодня, 14:47
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IRINA_CHALKINA

Петербуржец получил письмо с наркотиками из Польши

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Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 19 марта, в Петербурге задержали горожанина, которому прислали письмо с наркотиками из Польши. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Как оказалось, фрагменты бумаги содержат запрещенное в России средство лизергид. Мужчину задержали прямо в отделении почтовой связи. 

На гражданина завели дело по факту контрабанды наркотиков.

Ранее мы сообщали о том, что нечестного петербуржца осудят за фиктивную покупку аудио-гарнитуры, машинных дисков и колес.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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