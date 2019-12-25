Петербуржец получил письмо с наркотиками из Польши

В четверг, 19 марта, в Петербурге задержали горожанина, которому прислали письмо с наркотиками из Польши. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Как оказалось, фрагменты бумаги содержат запрещенное в России средство лизергид. Мужчину задержали прямо в отделении почтовой связи.
На гражданина завели дело по факту контрабанды наркотиков.
Ранее мы сообщали о том, что нечестного петербуржца осудят за фиктивную покупку аудио-гарнитуры, машинных дисков и колес.
Фото:pixabay
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