Петербуржец получил письмо с наркотиками из Польши

Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 19 марта, в Петербурге задержали горожанина, которому прислали письмо с наркотиками из Польши. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Как оказалось, фрагменты бумаги содержат запрещенное в России средство лизергид. Мужчину задержали прямо в отделении почтовой связи.

На гражданина завели дело по факту контрабанды наркотиков.

Ранее мы сообщали о том, что нечестного петербуржца осудят за фиктивную покупку аудио-гарнитуры, машинных дисков и колес.

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