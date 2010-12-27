Петербуржец получил год условно за нацистские рисунки

Свою вину подсудимый полностью признал.

В четверг, 30 августа, Калининский суд вынес приговор Алексею Аверьянову, обвиняемому в вандализме и умышленном повреждение имущества. Петербуржец получил один год условно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

В ходе следствия было установлено, что 21 мая Аверьянов баллончиком краски нарисовал на автомобиле Форд надпись "А.С.А.В. 14/88". Владельцу авто был нанесен ущерб на сумму 77,5 тыс. рублей. Обвиняемый также написал на фасаде дома №19 по Учительской улице "А.С.А.В. 14/88 зиг hail".

Свою вину подсудимый полностью признал.

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