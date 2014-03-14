Петербуржец получил 4 года колонии за угрозы пневматикой и муляжем гранаты в ТЦ

Хулиган получил строгий срок за игрушечное оружие среди людей.

В Приморском районе Петербурга суд признал Алексея Холодковского виновным в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Мужчина приговорён к 4 годам 1 месяцу исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему запрещено управлять транспортными средствами сроком на 7 лет 1 месяц и 15 дней.

Инцидент произошёл в середине августа в торгово-развлекательном комплексе "Пять озёр". По данным следствия, Холодковский наставил пневматический пистолет на одного из посетителей и достал из кармана муляж гранаты. На заседании суда обвиняемый пояснил, что гранату нашёл случайно, а пистолет носил для "самозащиты". Он утверждал, что намерения угрожать людям не имел.

Суд счёл действия мужчины опасными для окружающих и назначил реальный срок наказания в соответствии с российским законодательством.

Ранее на Piter.TV: водитель, сбивший ребенка на Красносельском шоссе, предстанет перед судом.

Фото: Piter.TV