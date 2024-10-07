Двоих после ночной стрельбы из пневматики в баре Марата отправлены в СИЗО

Подростки скрывались по ночному центру.

В Петербурге двоих молодых людей заключили под стражу после ночного инцидента со стрельбой из пневматического оружия в помещении бара на пересечении улиц Марата и Стремянной.

По материалам дела, конфликт между двумя компаниями произошёл в ночь на субботу. Спор перерос в агрессию, после чего один из подростков достал пневматическое оружие и несколько раз выстрелил в конечности оппонентов. Затем группа покинула бар, но по пути нападавшие выстрелили ещё одному мужчине в голову и избили его.

Персонал заведения оперативно вызвал сотрудников Росгвардии. Наряд обнаружил подозреваемых на Владимирском проспекте. Двое из них попытались убежать и выбросили пневматическое оружие, однако были задержаны. Позже выяснилось, что один из участников инцидента является несовершеннолетним.

Сегодня Куйбышевский районный суд принял решение о помещении подростка и его совершеннолетнего приятеля в СИЗО. Оба просили избрать более мягкую меру пресечения, однако суд постановил оставить их под стражей до 21 и 22 января соответственно.

Фото: Piter.TV