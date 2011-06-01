Петербуржец получил 14 суток ареста за непристойный жест в дорожном конфликте

Кировский районный суд арестовал Алексея Калинкина, который продемонстрировал половой орган женщине-водителю на Трамвайном проспекте. Мужчина признал вину и назвал поступок глупостью.

В Петербурге суд арестовал местного жителя за непристойное поведение во время дорожной ссоры. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, инцидент произошел 7 марта на Трамвайном проспекте.

Женщина за рулем автомобиля рассказала, что водитель Renault Duster вел себя агрессивно на дороге и она обогнала его, чтобы избежать аварии. В ответ мужчина своеобразно выразил недовольство: он расстегнул штаны и продемонстрировал половой орган. Девушка сняла происходящее на видео, запись опубликовал Telegram-канал Mash. В машине у женщины находился ребенок.

Потерпевшая обратилась в полицию, нарушителя задержали. Им оказался школьный преподаватель основ безопасности Алексей Калинкин. На заседании суда он полностью признал вину, назвал свое поведение мальчишеством и глупостью. Он пояснил, что хотел выразить крайнее презрение к водителю, совершавшему опасные маневры. Калинкин раскаялся и заявил, что уже наказал себя сам. Суд назначил ему 14 суток административного ареста.

Фото: Piter.TV