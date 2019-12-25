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Пожилой петербуржец получил 14 лет колонии за госизмену
Сегодня, 15:29
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IRINA_CHALKINA

Пожилой петербуржец получил 14 лет колонии за госизмену

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Дело слушалось коллегией из трех судей в закрытом режиме.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что 72-летнего петербуржца осудили за госизмену на 14 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Виктора Прозорова признали виновным по статье 275 УК РФ "Госизмена", также ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Адвокат подсудимого заявила, что приговор фактически является пожизненным, поэтому планируется его обжаловать.

Отмечается, что дело слушалось коллегией из трех судей в закрытом режиме.

Ранее мы сообщали о том, что замдиректора районного центра соцобслуживания подозревают в хищении 16 миллионов рублей.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 16:26

До чего отвратительны продажные адвокаты ! По их извращённой логике(вернее, по купленной) , если бы предателю было лет 40, то ничего, можно терпеть, а если 70, то надо обжаловать.Может, надо не продавать секреты Родины в любом возрасте ?

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