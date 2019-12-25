Пожилой петербуржец получил 14 лет колонии за госизмену

Дело слушалось коллегией из трех судей в закрытом режиме.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что 72-летнего петербуржца осудили за госизмену на 14 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Виктора Прозорова признали виновным по статье 275 УК РФ "Госизмена", также ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Адвокат подсудимого заявила, что приговор фактически является пожизненным, поэтому планируется его обжаловать.

Отмечается, что дело слушалось коллегией из трех судей в закрытом режиме.

Ранее мы сообщали о том, что замдиректора районного центра соцобслуживания подозревают в хищении 16 миллионов рублей.

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