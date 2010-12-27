Петербуржец пойдет по суд за избиение фельдшера "Скорой помощи"

Пьяный мужчина напал медика на Земском переулке и ударил его кулаком по голове.

Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на фельдшера "Скорой помощи". Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

Инцидент произошел 26 февраля 2019 года. Пьяный мужчина напал медика на Земском переулке и ударил его кулаком по голове. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Подозреваемому была избрана мера пресечения.



Ранее Piter.TV писал Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт: причины смерти неизвестны.

Фото: Piter.TV