Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт: причины смерти неизвестны

В июле The Prodigy должны были выступить в Москве.

На 50-ом году жизни скончался вокалист известной электронной группы The Prodigy Кит Флинт. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщают зарубежные СМИ. Тело музыканта было найдено в его доме в городе Данмоу, Великобритания. Причины смерти неизвестно, однако сообщается, что полиция не нашла в трагедии ничего криминального.

Кит Флинт родился 1969 году. В возрасте 21 года он вместе с друзьям основал группу The Prodigy. За свою карьеру коллектив приобрел широкую популярность у фанатов электронной музыки. Всего группа выпустили семь студийных альбомов, последний из которых вышел в ноябре прошлого года. В июле 2019 года The Prodigy должны были стать одними из хедлайнеров фестиваля Park Live в Москве.



Фото: EBA

Видео: ютуб/The Prodigy