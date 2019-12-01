Мужчина знал о своем диагнозе, но решил не придавать ему значение.

Петербуржец подозревается в том, что он намеренно заразил партнершу ВИЧ-инфекцией. Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается полиция Выборгского района города.

Пострадавшая сообщила, что вступала в интимную близость с инфицированным в сентябре 2019 года. Она познакомилась с молодым человеком на просторах интернета. Мужчина заявлял, что не страдает никакими вирусами и венерическими заболеваниями. У пары произошел незащищенный половой акт. Спустя два месяца у петербурженки неожиданно открылось кровотечение. Ее госпитализировали. Медики выяснили, что тест на ВИЧ показал положительную реакцию.

Установлено, что партнер зараженной с 2007 года состоял на учете в местном СПИД-центре. Он знал о своих проблемах со здоровьем. Сейчас мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Piter.tv писал о том, что МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом.

Фото: Piter.tv

