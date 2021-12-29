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Петербуржец отсудил у садово-паркового предприятия 416 тысяч за упавший на машину тополь
Сегодня, 11:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец отсудил у садово-паркового предприятия 416 тысяч за упавший на машину тополь

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Экспертиза подтвердила, что на момент падения тополь находился в неудовлетворительном состоянии.

Судебные приставы помогли жителю Кировского района Петербурга получить компенсацию за повреждение автомобиля при падении аварийного дерева. Об этом сообщила пресс-служба ФССП.

Петербуржец припарковал свой Nissan Teana на Двинской улице, по возвращении он увидел, что на автомобиль упал тополь. Машина получила повреждения, мужчина обратился в суд с просьбой возместить ущерб.

Экспертиза подтвердила, что на момент падения тополь находился в неудовлетворительном состоянии.

Кировский районный суд взыскал с садово-паркового предприятия стоимость ремонта, экспертных оценок и судебных расходов в размере 416 тысяч рублей.

Ранее петербурженка получила 215 тысяч рублей за травмы из-за падения на обледенелой лестнице.

Фото: Piter.tv

 

Теги: двинская, судебные приставы, тополь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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