Петербуржец отсудил у садово-паркового предприятия 416 тысяч за упавший на машину тополь

Судебные приставы помогли жителю Кировского района Петербурга получить компенсацию за повреждение автомобиля при падении аварийного дерева. Об этом сообщила пресс-служба ФССП.
Петербуржец припарковал свой Nissan Teana на Двинской улице, по возвращении он увидел, что на автомобиль упал тополь. Машина получила повреждения, мужчина обратился в суд с просьбой возместить ущерб.
Экспертиза подтвердила, что на момент падения тополь находился в неудовлетворительном состоянии.
Кировский районный суд взыскал с садово-паркового предприятия стоимость ремонта, экспертных оценок и судебных расходов в размере 416 тысяч рублей.
Ранее петербурженка получила 215 тысяч рублей за травмы из-за падения на обледенелой лестнице.
Фото: Piter.tv
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