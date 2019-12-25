Петербуржец отсудил у интернет-магазина более 2,5 миллиона рублей

В январе этого года мужчина на сайте интернет-магазина приобрел холодильник, ноутбук, iPhone 11 с наушниками. Он заплатил за всё это 843 тысячи рублей, но товар так и не получил.

Красносельский районный суд вынес решение по иску петербуржца, который купил технику почти за миллион рублей, но так ее и не увидел. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В январе этого года мужчина на сайте интернет-магазина приобрел холодильник, ноутбук, iPhone 11 с наушниками. Мужчина заплатил за всё это 843 тысячи рублей. После этого петербуржец неоднократно связывался с представителями компании продавца (ООО "СТРИЖ"), однако технику так и не получил. Сайт вовсе перестал работать в конце февраля. После этого покупатель обратился в полицию.

На судебное заседание ответчик не явился. Суд взыскал с фирмы 843 000 рублей, неустойку в этом же объеме, компенсацию морального вреда в размере 7 тысяч и штраф в размере 846 500 рублей. В общей сложности фирма должна выплатить более 2,5 миллионов рублей.

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