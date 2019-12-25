Петербуржец отправится в колонию на 4,5 года за крупную квартирную кражу

В Петербурге осудили 46-летнего местного жителя Георгия Карапетова. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мужчина признан виновным в краже, совершенной с проникновением в жилое помещение.
Установлено, что днем 18 декабря 2019 года Карапетов проник в квартиру одного из домов на проспекте Шаумяна и похитил оттуда имущество на значительную сумму. В ходе задержания в автомобиле мужчины нашли похищенные предметы, набор отмычек и перчатки, все находки изъяла полиция.
Суд назначил Карапетову наказание в виде 4,5 лет в колонии строгого режима.Приговор в законную силу еще не вступил.
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Фото: pixabay
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