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Петербуржец отправится в колонию на 4,5 года за крупную квартирную кражу
Сегодня, 11:00
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himif

Петербуржец отправится в колонию на 4,5 года за крупную квартирную кражу

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В декабре 2019 года мужчина обокрал квартиру на проспекте Шаумяна.

В Петербурге осудили 46-летнего местного жителя Георгия Карапетова. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мужчина признан виновным в краже, совершенной с проникновением в жилое помещение.

Установлено, что днем 18 декабря 2019 года Карапетов проник в квартиру одного из домов на проспекте Шаумяна и похитил оттуда имущество на значительную сумму. В ходе задержания в автомобиле мужчины нашли похищенные предметы, набор отмычек и перчатки, все находки изъяла полиция.

Суд назначил Карапетову наказание в виде 4,5 лет в колонии строгого режима.Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее мы писали, что директор турфирмы отделался условным сроком за продажу несуществующих путевок.

Фото: pixabay

Теги: квартирная кража, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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