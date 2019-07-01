Директор турфирмы отделался условным сроком за продажу несуществующих путевок

Мужчина обобрал клиентов на 5 млн рублей.

В Петербурге осудили гендиректора турфирмы, обобравшего клиентов на 5 миллионов рублей. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

Установлено, что Сергей Бойков в период с 2018 по 2019 годы заключал договоры на оказание туристических услуг, хотя заранее не собирался исполнять взятые обязательства. Гендиректор фирмы реализовал 52 туристические путевки на многомиллионную сумму, однако ни один из путешественников так и не смог отправиться в поездку.

Мужчину признали виновным в мошенничестве и назначили ему пять лет лишения свободы условно.

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