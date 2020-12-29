Петербуржец отделался условным сроком за повреждение чужого автомобиля

Мужчина беспричинно вырвал у автомобиля ручку и сломал зеркало.

Красносельский районный суд Петербурга приговорил горожанина Виталия Оксенюка к полутора годам условно. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, мужчину признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества.

Установлено, что одним июньским вечером прошлого года Оксенюк повредил серебристый "Киа Рио", в котором сидел водитель. Инцидент произошел у дома №5 корпус 1 по Красногородской улице. Злоумышленник беспричинно вырвал ручку передней левой двери машины и ударил локтем по левому боковому зеркалу, помяв его. Хулиган портил автомобиль, несмотря на сидящего в салоне человека – автомобилист предварительно заблокировал двери, боясь, что Оксенюк доберется и до него. Всего злоумышленник причинил автовладелице ущерб на сумму свыше 13 тысяч рублей.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Суд учел то, что у мужчины есть беременная гражданская жена и маленький ребенок, к тому же хулиган добровольно возместил хозяйке иномарки ущерб.

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Фото: Piter.TV