За запрещенную прогулку в парке петербуржец заплатил 3 тысячи рублей

Молодой человек заявил, что не видел ограждений и предупреждений на входе в парк.

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал петербуржца Никиту Т. на 3000 рублей за прогулку в Александровском саду. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Как выяснилось, днем 17 апреля молодой человек гулял в саду, хотя постановлением правительства посещение зеленых зон в городе запрещалось до конца месяца. Ограничения ввели в связи с распространением коронавируса. В суде петербуржец отрицал свою вину и заявил, что не видел на входе в сад ограждений или объявлений о запрете посещения. Сотрудники инстанции напротив подкрепили свою позицию фотографиями из сада, где информационные доски были снабжены соответствующими объявлениями.

Ранее мы рассказывали, что проданная батарейка стоила часовой мастерской закрытия на месяц.

Фото: pixabay; объединенная пресс-служба судов Петербурга