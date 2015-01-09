Петербуржец оштрафован на 350 тыс. рублей за посты о ФСБ РФ

В постах содержались призывы к совершению преступлений против сотрудников службы.

Первый Западный окружной военный суд назначил мужчине, который признан виновным в призывах к терроризму и экстремизму, наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей и запрета администрирования сайтов и каналов в интернете сроком на 2 года. Об этом 30 июля пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на объединенную пресс-службу городских судов.

В августе 2021 года фигурант разместил на странице в социальной сети публикации о непрофессиональных действиях сотрудников ФСБ РФ. В постах содержались призывы к совершению преступлений против сотрудников службы.

Кроме того, в октябре 2021 года петербуржец, испытывая политическую ненависть к Сергею Шойгу и Александру Бортникову, опубликовал текст, завершающийся словами: "… Пысы: светлой памяти Сталина (Джугашвили) Иосифа Виссарионовича". В нем нашли призывы к посягательству на жизнь государственных деятелей.

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Фото: Piter.TV