За теракт у военкомата в Петербурге уроженец Литвы приговорен к 14 годам

Пострадавших не было.

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении уроженца Литовской Республики и гражданина РФ, устроившего теракт у здания военного комиссариата в Петербурге. Мужчине вменяют ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1 и ч. 1 ст. 205 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 30 июля.

Установлено, что 5 сентября прошлого года у дома 5 по улице Крупской фигурант заложил СВУ в вентиляционную шахту, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу, недалеко от военкомата Невского района. Пострадавших не было.

Таким образом, С. совершил умышленные действия, непосредственно направленные на совершение взрыва, устрашающего население и создающие опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока лишения свободы – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину отправили в психиатрическую больницу за поджог военкомата на Сизова.

Фото: Piter.TV