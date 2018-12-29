Жителя Петербурга будут судить за контрабанду сильнодействующего вещества

Мужчина заказал препарат из Белоруссии.

В Петербурге будут судить 24-летнего молодого человека, который заказал из Белоруссии сильнодействующее вещество. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Отмечается, что свободный оборот этого вещества в России запрещен. Поэтому мужчина решил заказать его в другой стране. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции у здания почты в Кировском районе Петербурга. У него изъяли посылку весом около 23,5 г.

В отношении петербуржца было возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда сильнодействующего вещества через государственную границу Российской Федерации". В ближайшее время дело передадут на рассмотрение Красносельского районного суда Москвы.

Ранее мы писали, что в Ленобласти из отделения почты России неизвестный вынес 130 000 рублей.

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