Петербуржец оказался "мертвым" из-за потерянного паспорта

Ошибка с документами лишила Игоря социальных пособий и доступа к счетам.

Мужчина узнал о своей "смерти", когда вызвал скорую помощь. При попытке снять деньги в банкомате и получить социальные выплаты выяснилось, что по официальным данным он числится умершим, сообщает АиФ.

Причиной стала потеря паспорта четыре года назад. После обращения в полицию Игорю выдали новый документ, однако старый паспорт попал к третьему лицу, который использовал его, включая получение медицинской помощи. Именно с чужим паспортом человек скончался в больнице, что и стало причиной ошибки в базах данных.

Адвокат Игоря Бурдинский рассказал, что после визита в больницу мужчине сообщили о его "смерти", оказали помощь и отправили домой, квалифицировав ситуацию как случайность.

Юристы отмечают, что такие ситуации случаются из-за недостатка межведомственного взаимодействия и несвоевременного обновления данных о паспортах. При потере документа необходимо уведомлять правоохранительные органы и все учреждения, где могут использовать сведения о владельце.

Сейчас Игорь обратился к адвокатам для восстановления своих юридических прав и исправления записи о смерти в официальных базах.

Фото: Piter.TV