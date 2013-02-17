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Петербуржец украл из чужой машины сумку, в которой лежали 160 тысяч рублей
Сегодня, 16:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец украл из чужой машины сумку, в которой лежали 160 тысяч рублей

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Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Невский районный суд.

Петербуржец обвиняется в хищении поясной сумки с деньгами и вскоре предстанет перед судом. Об этом рассказали в прокуратуре Невском района.

По версии следствия, обвиняемый 23 августа 2024 года, находясь у дома 6 по улице Дыбенко, взломал дверь автомобиля, откуда похитил поясную сумку, в которой были 160 тысяч рублей. После хищения мужчина скрылся на велосипеде и потратил денежные средства на свои нужды.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Невский районный суд.

Ранее рабочий обокрал квартиру на проспекте Культуры на 400 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, сумка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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