Петербуржец запустил японских карпов в самодельный пруд во дворе многоэтажки

Местонахождение необычного объекта пока неизвестно.

Во дворе одной из жилых многоэтажек Петербурга появился маленький пруд с японскими карпами кои. Необычный объект установил местный житель и показал прудик на видео в соцсетях.

Автор живой инсталляции призвал петербуржцев поддержать публикацию лайком, если те узнали место, ставшее пруду площадкой. Сам мужчина местонахождение своего детища не раскрыл. Пользователи в комментариях предположили, что прудик обосновался на Русановской улице или где-то во дворах Кудрово и отметили, что с удовольствием бы пришли посмотреть на красных рыбок и покормить их. Большинство горожан поддержали установку прудика, но задались вопросом о том, сколько смогут пожить в жилом дворе рыбки и будет целым сам резервуар с водой.

Красиво, но вопрос, долго ли продержится? До первой компашки подвыпивших юнцов?

Кошки могут выловить. пользователи сети

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