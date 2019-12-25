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В Петербурге водитель Hyundai Solaris взбесился и разбил монтировкой машину оппонента
Сегодня, 14:27
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Alena_Zinovieva

В Петербурге водитель Hyundai Solaris взбесился и разбил монтировкой машину оппонента

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Пострадали лобовое и боковое стекла автомобиля.

В минувший вторник, 22 сентября, около 9 часов утра на одной из дорог Петербурга произошла потасовка между двумя водителями. Мужчины не смогли разъехаться и устроили переполох. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Водитель Hyundai Solaris повздорил с мужчиной, который управлял Lada Largus. Взбесившись, он выбежал из машины на дорогу и монтировкой разбил транспортное средство оппонента. В результате пострадали лобовое и боковое стекла автомобиля.

На место происшествия оперативно прибыли стражи порядка. Водитель Lada Largus не пострадал. Материальный ущерб на данный момент устанавливается. Агрессора опросили и отпустили под обязательство о явке.

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Фото: pixabay.com

Теги: автомобилисты, драка, конфликт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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