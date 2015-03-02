Петербуржец не смог отсудить проданный под влиянием мошенников Land Cruiser

Суд отказался аннулировать сделку.

Житель Петербурга Сергей пытался через суд вернуть себе проданный внедорожник Toyota Land Cruiser 200, утверждая, что стал жертвой мошенников. Невский районный суд отказал в удовлетворении иска, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По словам истца, в ноябре 2024 года ему звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Под психологическим давлением мужчину убедили, что он участвует в спецоперации правоохранителей, и заставили продать автомобиль. Сергей рассчитывал, что сделка фиктивная и впоследствии будет аннулирована. Иномарку он отдал покупателю за 4 млн руб.

В суде заявитель настаивал, что находился в подавленном состоянии, испытывал страх и не мог адекватно оценивать происходящее. Также он указал, что покупатель не проявил должной осмотрительности, согласившись на сделку по слишком низкой, по мнению истца, цене.

Суд изучил материалы дела. Факт заключения договора, передачи денег и автомобиля стороны не оспаривали. Судьи пришли к выводу, что мужчина заблуждался не относительно сути сделки — он осознавал, что продает машину, — а относительно ее мотивов и будущих последствий. Доказательств того, что покупатель знал о мошеннической схеме или должен был о ней догадываться, представлено не было. Цену в 4 млн руб. суд также не признал существенно заниженной, так как истец не смог этого подтвердить.

Ранее мы рассказывали о том, что в Гатчине задержали мужчину, который напал на директора коммерческой фирмы и выстрелил.

Фото: Piter.TV