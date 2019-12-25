Петербуржец не смог оспорить принудительную изоляцию в пансионат "Заря"

Мужчина утверждал, что его не предупреждали о необходимости самоизолироваться после возвращения из-за границы.

Петербуржец Георгий О. не смог добиться отмены постановления, согласно которому его принудительно поместили в обсерватор в пансионате "Заря. Куйбышевский районный суд Петербурга отказал мужчине в удовлетворении его иска, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Петербуржец вернулся в родной город из Швейцарии 21 марта, но, по его словам, в Пулково его никто не проверял и не выдавал предписание на две недели самоизолироваться. Георгия задержали в МФЦ, куда он пошел обменять загранпаспорт, и отвезли в обсерватор. Мужчина решил обжаловать свою принудительную поездку в "Зарю", поскольку не знал о постановлениях Роспотребнадзора из-за отсутствия в Петербурге.

Ранее в Петербурге врача оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции.

Фото: объединенная пресс-служба судов города