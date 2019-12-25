Петербуржец нашел пропавший Mercedes на сайте объявлений

Мужчина сам передал документы и ключи мошеннику.

В среду, 18 августа, в полицию Петербурга обратился 33-летний мужчина и поделился своей увлекательной историей по поводу пропажи автомобиля. Заявитель нашел свой черный Mercedes, который исчез, на сайте объявлений. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Потерпевший рассказал, что решил продать иномарку в мае текущего года. За помощью он обратился к сотруднику автосалона. Мужчины заключили договор о продаже Mercedes за 3,6 млн рублей. Автовладелец отдал посреднику документы и ключи от авто и со спокойной душой отправился домой ждать покупателей.

Однако ни в июне, ни июле автомобиль продать не удалось. Сотрудник автосалона уверял, что активно ищет покупателей, однако все тщетно. В августе мужчина и вовсе перестал выходить на связь.

Обеспокоенный петербуржец отправился в автосалон, чтобы узнать, что происходит. Но ни машины, ни сотрудника он не обнаружил. Мужчина осознал, что попал в ловушку мошенника, и начал искать свою иномарку на сайтах объявлений. В скором времени он нашел Mercedes, однако продавали его от имени другого салона.

В этом запутанном деле предстоит разобраться полиции.

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Фото: pixabay.com