Женщина на Audi сбила шестиклассника-самокатчика на Торжковской улице

Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

В среду, 18 августа, в Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в котором пострадал шестиклассник. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На Торжковской улице женщина на Audi, выезжая с дворовой территории, не заметила 12-летнего мальчика на самокате и сбила его. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в Детскую больницу №2. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Непокоренных сбили 9-летнюю школьницу.

Фото: Piter.TV