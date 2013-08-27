На Непокоренных сбили 9-летнюю школьницу

Школьница переходила дорогу в сопровождении родителей, предположительно, на запрещающий сигнал светофора.

На проспекте Непокоренных на пешеходном переходе сбили школьницу. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В зоне регулируемого пешеходного перехода автоледи на автомобиле ВАЗ наехала на 9-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу в сопровождении родителей, предположительно, на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшая с различными травмами, в состоянии средней тяжести госпитализирована в ДГБ № 3.

Ночью 19 августа на КАД иномарка сбила пьяного велосипедиста, ехавшего навстречу движению.

Фото: Piter.tv