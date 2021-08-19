На КАД иномарка сбила пьяного велосипедиста, ехавшего навстречу движению

Пострадавшего госпитализировали.

В ночь на 19 августа на внешнем кольце КАД произошла авария, в результате которой пострадал велосипедист. В сети появилось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, пострадавший ехал по проезжей части навстречу потоку. Водитель белой иномарки не заметил мужчину на двухколесном транспорте и сбил его.

По предварительной информации, велосипедист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его забрали медики скорой помощи.

В настоящий момент выясняются обстоятельства аварии.

Ранее мы писали, что шесть мужчин пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ленобласти.

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