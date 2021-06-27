Петербуржец напал на девушку в лифте

В доме №6 на Воронцовском бульваре 25-летний петербуржец попытался изнасиловать девушку.

В воскресенье, 27 июня, в Мурино мужчина напал на девушку в лифте. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром в 10:00 часов. На кадрах видео можно наблюдать, как молодой человек побежал за девушкой, а также его фотографию. После этого, в лифте дома №6 на Воронцовском бульваре 25-летний петербуржец попытался изнасиловать девушку. Однако все обошлось. У пострадавшей поранена рука. Горожанка описала 25-летнего мужчину славянской внешности, со светлыми волосами. Был одет в бежевое худи, джинсовые шорты, а также у него были солнцезащитные очки.

Ранее Piter.tv сообщал, что на набережной Смоленки произошло массовое ДТП. Пять машин столкнулись на перекрестке 8-й линии В.О.

Видео: Piter.tv