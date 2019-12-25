На набережной Смоленки произошло массовое ДТП

Пять машин столкнулись на перекрестке 8-й линии В.О. и набережной реки Смоленки.

В воскресенье, 27 июня, в Василеостровском районе произошла автомобильная авария с участием 5 машин. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Как отмечают очевидцы, автомобиль KIA заехал на полосу встречного движения, где влетел в BMW. Второй автомобиль от удара наехал сразу на три стоящие рядом машины.

Информация о пострадавших уточняется. Выясняются обстоятельства массового ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что курьер на самокате протаранил каршеринг. Доставщик еды сильно пострадал. Его забрали в реанимацию Елизаветинской больницы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург