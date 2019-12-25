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Петербуржец намерен оспорить в суде запрет на посещение парков
Сегодня, 11:04
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himif

Петербуржец намерен оспорить в суде запрет на посещение парков

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Правительство установило соответствующее ограничение сроком до конца апреля.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал иск местного жителя Богдана Литвина к городскому правительству. Мужчина намерен оспорить один из пунктов постановления, принятого в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе города.

Петербуржца не устроил запрет на проведение публичных мероприятий и посещение парков и скверов. Запрет в городе действителен до конца апреля, согласно правительственному документу. Подробности обращения мужчины в суд пока не сообщаются, к производству заявление еще не приняли.

Ранее мы писали, что петербурженку оштрафовали на 15 тысяч за приглашенных в карантин гостей.

Фото: pixabay

Теги: парк, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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