Петербуржец намерен оспорить в суде запрет на посещение парков

Правительство установило соответствующее ограничение сроком до конца апреля.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал иск местного жителя Богдана Литвина к городскому правительству. Мужчина намерен оспорить один из пунктов постановления, принятого в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе города.

Петербуржца не устроил запрет на проведение публичных мероприятий и посещение парков и скверов. Запрет в городе действителен до конца апреля, согласно правительственному документу. Подробности обращения мужчины в суд пока не сообщаются, к производству заявление еще не приняли.

Ранее мы писали, что петербурженку оштрафовали на 15 тысяч за приглашенных в карантин гостей.

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