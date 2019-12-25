Петербуржец намерен оспорить в суде запрет на посещение парков

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал иск местного жителя Богдана Литвина к городскому правительству. Мужчина намерен оспорить один из пунктов постановления, принятого в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе города.
Петербуржца не устроил запрет на проведение публичных мероприятий и посещение парков и скверов. Запрет в городе действителен до конца апреля, согласно правительственному документу. Подробности обращения мужчины в суд пока не сообщаются, к производству заявление еще не приняли.
Ранее мы писали, что петербурженку оштрафовали на 15 тысяч за приглашенных в карантин гостей.
Фото: pixabay
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