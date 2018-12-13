Петербуржец выплатит сыну 350 тысяч рублей после ареста на 10 суток

Мужчина решил исправить ошибки после 10-дневного провождения в камере СИЗО.

Судебные приставы Петербурга привлекли злостного алиментщика к наказанию. Мужчину отправили на десять дней ареста в следственном изоляторе. После отбывания административного наказания местный житель решил все же расплатиться с долгами перед ребенком. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отметим, что сейчас сын фигуранта расследования получает четверть зарплаты отца. Опекуном мальчика выступила бабушка. До исполнения наказания нарушитель не отдал родственникам 350 тысяч рублей. После ареста мужчина встал на учет в Центр занятости и продолжает помогать ребенку.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербурженка может сесть на 15 лет за убийство любовника: его сбросили с пятого этажа.

Фото: Piter.tv