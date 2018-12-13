Петербурженка может сесть на 15 лет за убийство любовника: его сбросили с пятого этажа

Женщина схватила за ноги мужчины и выкинула в открытое окно.

Петербурженка может получить 15 лет тюрьмы за то, что сбросила любовника с высоты. Инцидент произошел в Красногвардейском районе Петербурга за несколько дней до наступления Нового года. Как отмечают очевидцы, между парой произошел конфликт. Когда мужчина устроился у открытого окна, женщина набросилась на него сзади и выкинула через раму. Пострадавший упал с высоты пятого этажа.

Стоит отметить, что местом преступления стала не жилая квартира, а номер в гостинице "Ладога". Жертва взбешенной петербурженки скончалась на месте от травм. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Ранее Piter.tv писал о том, что в развращении 13-летней петербурженки обвиняются еще двое мигрантов.

Фото: Piter.tv