Петербуржец набросился на соседа с ножом из-за жалобы на ночной шум

Пострадавший получил ранение в живот.

В ночь на 1 марта в Московском районе Петербурга произошел конфликт между соседями. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчины поссорились на лестничной площадке в доме №51 на Варшавской улице. 31-летний петербуржец не мог уснуть из-за шума, доносящегося из соседней квартиры, и решил выразить свое недовольство. В ходе конфликта шумный сосед ударил петербуржца ножом в живот.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим колото-резаным ранением брюшной стенки, ранением печени, толстой кишки и большого сальника. Шумного соседа задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее житель Новгородской области ударил ножом в глаз собутыльника в поселке Понтонный.

Фото: Piter.TV