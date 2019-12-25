Житель Новгородской области ударил ножом в глаз собутыльника в поселке Понтонный

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В поселке Понтонный задержали жителя Новгородской области, который ранил ножом находившегося у него в гостях знакомого. Об этом стало известно Piter.TV.

Конфликт между двумя мужчинами произошел в квартире на улице Александра Товпеко после распития спиртного. В ходе ссоры арендатор жилого помещения ударил ножом в глаз своего гостя. В результате пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением правого глазного яблока, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга легкой степени с формированием кровоизлияния архиадальнорй кисты левой височной области. Его состояние оценивается как средней тяжести.

С места происшествия изъяли нож, следы рук и одежду со следами вещества бурого цвета. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Мужчину посадили в изолятор.

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Фото: Piter.TV