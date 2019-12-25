Петербуржец покончил с собой на Воскресенской набережной

Он оставил предсмертную записку.

Полиция Петербурга проводит проверку после обнаружения трупа мужчины на Воскресенской набережной. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, умерший покончил жизнь самоубийством. Его труп нашли на скамейке на пересечении с Потемкинской улице со стороны Невы. Он оставил предсмертную записку.

Труп направили в морг для установления точной причины смерти. С места происшествия изъяли гильзу, ружье, рюкзак и записку.

Ранее мы писали, что судимый за убийство мужчина зарезал соседа по палате в Мариинской больнице.

Фото: Piter.TV