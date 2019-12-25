Судимый за убийство мужчина зарезал соседа по палате в Мариинской больнице

Потерпевший получил смертельный удар ножом в грудь.

Рано утром 25 февраля в службу спасения поступило сообщение о ножевом ранении 82-летнего мужчины в Мариинской больнице. Об этом стало известно Piter.TV.

В палате №14 обнаружили труп пенсионера с проникающим ножевым ранением грудной клетки. По подозрению в совершении преступления задержали 47-летнего петербуржца. Предполагается, что между мужчинами в палате возник конфликт, в ходе которого потерпевший и получил смертельный удар ножом в грудь.

С места происшествия изъяли нож, простынь, полотенца, а также следы рук и обуви. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого поместили в изолятор. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за убийство, наркотики, нарушение ПДД и грабеж.

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Фото: Piter.TV