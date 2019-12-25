Двое мужчин устроили разборки со стрельбой в подъезде дома на Композиторов

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге задержали мужчину, который устроил разборки в подъезде дома на улице Композиторов. Об этом стало известно Piter.TV.

Жители подъезда рассказали, что задержанный громко кричал и бил руками в квартиру пенсионера. Когда тот открыл дверь, мужчина достал из кармана нож и пригрозил убийством. В результате пенсионер взял в руки травматический пистолет и выстрелил оппоненту в живот.

Задержанного поместили в изолятор. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что мужчина в честь свадьбы устроил стрельбу на Синопской набережной.

Фото: Piter.TV