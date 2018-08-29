Бывший спецназавец, покоривший Эльбрус на коляске, пополнил ряды петербургской академии СК

Мужчину признали настоящим патриотом страны, для которого верность долгу не пустой звук.

Бывший сотрудник спецназа "Тайфун", недавно покоривший Эльбрус на инвалидном кресле, Николай Евтух пополнил ряды сотрудников Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Глава СК Александр Быстрыкин назвал Николая настоящим патриотом своей страны, для которого верность долгу не пустой звук. Он проявлял мужество в боях против бандформирований, защищая интересы граждан и своего государства.

На днях Евтух вместе с сослуживцами по отряду "Тайфун" покорил Эльбрус. Он смог преодолеть затяжной подъем и вместе с другими участниками экспедиции установить на вершине горы флаг Следственного комитета России. После подъема на высоту 5,6 тысяч метров группа успешно спустилась и 21 августа вернулась в Петербург.

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Видео: YouTube / V Sm