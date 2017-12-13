Петербуржец на 23 февраля "заминировал" жилой дом

В Петербурге задержан лже-террорист, пообещавший взорвать жилой дом.

В Петербурге вечером 23 февраля был задержан лже-террорист, пообещавший взорвать жилой дом.

Вечером 23 февраля в 19.40 со своего мобильного телефона житель Петербурга набрал номер Городской мониторинговой службы "112" и заявил, что "взорвет парадную и квартиру в доме 10, корпус 1 по улице Бабушкина". Номер телефона был зарегистрирован на петербуржца. Не смотря на то, что звонивший был явно не трезв, полицейские провели полный осмотр дома и чердака. Кинологи также осмотрели прилегающую к дому территорию. Эвакуация жильцов не проводилась. Никаких подозрительных предметов найдено не было.

Полицейские быстро вычислили лже-террориста по номеру телефона. Злоумышленником оказался 57-летний местный житель, который так праздновал День защитника Отечества.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.