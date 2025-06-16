Петербуржец может заплатить 2,4 млн рублей штрафа за поддельные швейцарские часы

Мужчина уверяет, что реплика стоит всего 300 долларов, но экспертиза признала аксессуар брендовым.

Жителю Петербурга грозит многомиллионный штраф после того, как сотрудники таможни в аэропорту приняли его поддельные часы за оригинальные брендовые. Владелец утверждает, что это качественная копия, подаренная другом, и её реальная стоимость — около 300 долларов. Однако эксперты оценили аксессуар как подлинник, и теперь дело передано в суд, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошёл во время прохождения "красного" коридора. Сотрудники Федеральной таможенной службы обратили внимание на часы мужчины — реплику известной модели швейцарских часов. Петербуржец пытался объяснить, что это подделка, но таможенники усомнились и назначили экспертизу.

По словам самого мужчины, проверка проходила формально: у специалиста не было оригинала для сравнения, поэтому часы оценивали "на глаз", сверяя с изображением из интернета. Этого оказалось достаточно, чтобы признать изделие оригинальным.

Теперь петербуржцу грозит штраф в двукратном размере от рыночной стоимости оригинала этой модели — около 2,4 миллиона рублей. Его юрист пытается через суд доказать, что часы являются репликой и не представляют такой ценности.

Фото: pxhere