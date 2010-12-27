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Жителя Петербурга будут судить за избиение фельдшера в машине скорой помощи
Сегодня, 11:03
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Alena_Zinovieva

Жителя Петербурга будут судить за избиение фельдшера в машине скорой помощи

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Мужчина был пьян, однако это не освобождает его от ответственности.

Суд Петербурга рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, напавшего на фельдшера в машине скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел 5 января 2019 года. Пациент напал на медика по пути из Покровской больницы в другое медицинское учреждение. Мужчина набросился на фельдшера с кулаками у дома №61 по Большому проспекту Васильевского острова и ударил оппонента несколько раз по лицу.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Подозреваемый оправдывает себя тем, что он был пьян. Однако это не освобождает его от ответственности.

Ранее мы писали, что петербурженке пришлось съехать с квартиры в Купчино из-за долгов за ЖКУ.

Фото: Piter.TV

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Теги: избиение врача, пьяная потасовка, умышленное причинение вреда здоровью
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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