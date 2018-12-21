Петербурженке пришлось съехать с квартиры в Купчино из-за долгов за ЖКУ

Петербурженка задолжала почти 100 тысяч рублей.

Суд Петербурга огласил свой приговор в отношении жительницы Фрунзенского района, которая не платила за жилищно-коммунальные услуги. Женщине пришлось покинуть социальную квартиру и переехать в коммуналку. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по городу.

В суд обратились представители жилищного агентства. Они заявили, что 46-летняя женщина задолжала за ЖКУ почти 100 тысяч рублей, при этом выплачивать их не собиралась. Не смущало должницу и ограничение на право выезда за границу и исполнительский сбор в размере еще пяти тысяч.

В итоге суд принял решение о принудительном выселении женщины из социальной квартиры. По закону ей была предоставлена комната в коммунальной квартире. Судебные приставы исполнили решение суда.

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Фото: Piter.TV