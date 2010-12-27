Петербуржец избил и ограбил собственную мать на Богатырском проспекте

Неоднократно судимый мужчина в очередной раз пойдет под суд.

Ночью 4 октября сотрудники правопорядка задержали 47-летнего мужчину. Сообщение в полицию о драке в квартире седьмого дома по Богатырскому проспекту поступило от 81-летней петербурженки, передает ГУ МВД России по городу и области.

Как выяснилось, неоднократно судимый сын женщины избил ее и открыто похитил у матери более 200 тысяч рублей.

Похищенные деньги у злоумышленника изъяли. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее мы писали о мошенниках-грузоперевозчиках, похитивших товаров на 21 миллион рублей.

Фото: pixabay