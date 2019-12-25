Петербуржец, готовивший наркотики в квартире на Варшавской, получил 13 лет колонии

Мужчину поймали у машины "покупателя" с очередной крупной партией наркотика.

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к крупному сроку в колонии строгого режима петербуржца Андрея Бая. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, мужчина признан виновным в незаконном изготовлении, сбыте и хранении наркотиков и проведет в колонии 13 лет.

Установлено, что с августа 2019 года по октябрь 2019 года Бай развернул нарколабораторию по производству метамфетамина в квартире дома №19 корпус 2 по Варшавской улице. Мужчина обзавелся набором реактивов для изготовления наркотика, сосудами и чашами, электронными весами, перчатками, очками и респираторными масками, упаковочными материалами. Бай серийно произвел метамфетамин общей массой почти 8 граммов, расфасовал смесь и хранил ее до 10 октября 2019: в этот день злоумышленник сбыл наркотик в иномарке человека, добровольно принявшего участие в качестве "покупателя" в проведении ОРМ "Проверочная закупка". Кроме того, Бай сбыл тому же "покупателю" свыше 997 граммов изготовленного метамфетамина за 150 тысяч рублей. Известно, что мужчина произвел смесь с первитином массой около 13862 граммов и смесь с амфетамином массой более 1085 граммов. В дальнейшем Бая задержали у той самой иномарки, часть наркотиков изъяли в ходе обыска.

В период с апреля по октябрь 2019 года Бай купил еще несколько видов наркотиков общей массой свыше 579 граммов, но не успел их сбыть, поскольку был задержан полицией.

В суде Бай вину признал.

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Фото: Piter.TV