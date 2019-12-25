Петербуржец девять раз подряд оплатил свои покупки чужой картой

Злоумышленник хитро набирал продукты на сумму меньше 1000 рублей.

В пятом часу утра в среду, 25 ноября, бойцы Росгвардии задержали на Пулковском шоссе покупателя, оплатившего свои товары чужой банковской карточкой. Об этом рассказали в пресс-службе УВО.

Подозрительного посетителя заметили продавцы, к которым мужчина подходил восемь раз в течение небольшого промежутка времени. Каждый раз покупатель заходил в магазин, делал покупку на сумму до тысячи рублей, оплачивая ее картой, а затем снова возвращался. На девятый раз продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации, к месту сразу же прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

В ходе проверки документов у настойчивого посетителя выяснилось, что все покупки на 6500 рублей в общей сумме мужчина оплатил чужой картой. Ее, по словам злоумышленника, он нашел незадолго до шопинга и решил использовать для своих трат. Мужчину передали полицейским.

Ранее мы писали, что в деревне Старая поймали разбойника, вырвавшего сумку из рук пенсионерки.

Фото: pixabay