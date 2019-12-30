Петербуржец одолжил телефон позвонить, а у него украли деньги

Хотел сделать добро.

С просьбой позвонить к мужчине подошел неизвестный. После этого из машины вышли четверо, похитили пострадавшего, довезли до банкомата в Мурино и заставили снять 50 тысяч рублей. Об этом сообщили "Невские новости".

Инцидент произошел рано утром в субботу, 25 января. Чтобы похищенный не сбежал, злоумышленники забрали у него паспорт и тысячу рублей. Воры угрожали мужчине ножом, а после, получив большую сумму денег, вернули тысячу рублей и документы.

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